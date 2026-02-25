Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ

фото: Vitalii Kovach/Facebook

Об этом он сообщил в своих соцсетях в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, передает RegioNews.

Он отметил, что не верит в какой-либо мир с Россией, поэтому принял решение мобилизоваться. В настоящее время он направляется на прохождение БЗИН. В каком военном подразделении Ковач планирует проходить службу, он не сообщил.

"Я не люблю вспоминать этот день. Сегодня была война. И для меня она продолжится уже в военном статусе. В чт буду "согласно-соответственно" на БЗИН. Мобилизуюсь. Никогда не верил в разговоры о мире, потому что хорошо знаю суть русского мира", – говорится в сообщении.

Напомним, 18-летний сын журналистки Марички Падалко и бывшего народного депутата Егора Соболева принял решение вступить в Вооруженные силы Украины.