В Сумах открыли современный модульный городок для переселенцев

фото: Сергей Кривошеенко / Сумская МВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу сумской городской военной администрации Максима Кривошеенко.

"Вскоре модульный городок в Сумах примет первых жителей. Ими станут наиболее остро нуждающиеся в крыше над головой - люди со статусом "внутренне перемещенные лица", которые в условиях войны покинули собственное жилье и изменили место жительства", – говорится в сообщении.

Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь городка – это два двухэтажных дома на 32 квартиры.

Реализация проекта – партнерское сотрудничество руководства Сумской общины, Общества Красного Креста Украины и Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины, Шведского Красного Креста и Шведского агентства по международному сотрудничеству и развитию (SIDA).

Напомним, в Сумской области российский БпЛА попал в жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.