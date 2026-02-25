В Сумах открыли современный модульный городок для переселенцев
Модульный городок готов принять первых жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу сумской городской военной администрации Максима Кривошеенко.
"Вскоре модульный городок в Сумах примет первых жителей. Ими станут наиболее остро нуждающиеся в крыше над головой - люди со статусом "внутренне перемещенные лица", которые в условиях войны покинули собственное жилье и изменили место жительства", – говорится в сообщении.
Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь городка – это два двухэтажных дома на 32 квартиры.
Реализация проекта – партнерское сотрудничество руководства Сумской общины, Общества Красного Креста Украины и Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины, Шведского Красного Креста и Шведского агентства по международному сотрудничеству и развитию (SIDA).
