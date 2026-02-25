17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
17:25  25 февраля
Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ
15:59  25 февраля
На Сумщине в результате удара российского дрона погиб опытный спасатель
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 21:42

В Сумах открыли современный модульный городок для переселенцев

25 февраля 2026, 21:42
Читайте також українською мовою
фото: Сергей Кривошеенко / Сумская МВА
Читайте також
українською мовою

Модульный городок готов принять первых жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу сумской городской военной администрации Максима Кривошеенко.

"Вскоре модульный городок в Сумах примет первых жителей. Ими станут наиболее остро нуждающиеся в крыше над головой - люди со статусом "внутренне перемещенные лица", которые в условиях войны покинули собственное жилье и изменили место жительства", – говорится в сообщении.

Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь городка – это два двухэтажных дома на 32 квартиры.

Реализация проекта – партнерское сотрудничество руководства Сумской общины, Общества Красного Креста Украины и Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины, Шведского Красного Креста и Шведского агентства по международному сотрудничеству и развитию (SIDA).

Напомним, в Сумской области российский БпЛА попал в жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумы переселенцы общество жильё
РФ нанесла авиаудар по Сумам
21 февраля 2026, 11:31
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
20 февраля 2026, 16:11
Массированная атака дронов на Сумы: пострадали шесть человек
17 февраля 2026, 13:58
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
25 февраля 2026, 21:55
Российский террор не деморализует Украину
25 февраля 2026, 21:25
В столице врач "продавала" инвалидность уклонистам
25 февраля 2026, 21:25
Скользкие дороги и подъем воды в реках: какой будет погода 26 февраля
25 февраля 2026, 20:55
В Днепре врач с сыном торговали непригодностью к службе
25 февраля 2026, 20:35
Испанцы передали гуманитарную помощь пограничникам Одесщины
25 февраля 2026, 20:30
В Германии задержали подозреваемого в убийстве топ-чиновника времен Януковича
25 февраля 2026, 19:59
Отключение света 26 февраля: актуальные графики для всех областей
25 февраля 2026, 19:55
Дональд Трамп имеет в своем активе всего два подхода к миротворчеству
25 февраля 2026, 19:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »