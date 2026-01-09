11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
UA | RU
UA | RU
09 січня 2026, 10:27

Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Москву після нічних ударів

09 січня 2026, 10:27
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга рішуче засудив чергову комбіновану атаку Росії по мирних містах та об'єктах критичної інфраструктури України

Про це повідомили в МЗС, передає RegioNews.

За словами міністра, у Києві після "жахливої ночі російських ударів" загинули щонайменше четверо мирних жителів, серед яких лікар, ще понад два десятки людей отримали поранення.

"Житлові райони, критична інфраструктура, електропостачання, опалення та водопостачання зазнали жорстоких атак крилатими та балістичними ракетами і дронами", – наголосив Сибіга.

Очільник МЗС зазначив, що сьогодні вранці під ударами опинилися Львів і Київ, а на початку тижня – Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші регіони. За його словами, такими діями Росія демонструє повне нехтування мирними зусиллями.

"Росія робить ставку на війну, терор і жорстокість замість дипломатії", –підкреслив міністр.

Сибіга також наголосив, що бомбардуваннями Росія не змусить українців прийняти ультиматуми Кремля.

"Такі атаки лише згуртовують наш народ і роблять його більш рішучим у протистоянні агресії та терору", – заявив він.

Сибіга закликав партнерів негайно посилити тиск на Москву, зокрема шляхом нових жорстких санкцій, надання додаткових пакетів оборонної допомоги Україні та вжиття кроків для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

"На терор і жорстокість Росії треба відповісти єдністю, силою і справедливістю", – підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних дронів на 19-ти локаціях.

Окрім того, Львівську область росіяни атакували "Орєшніком". Це підтвердило Міноборони РФ.

За даними міського голови Андрія Садового, під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури області.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ обстріли МЗС атака російська армія Сибіга Андрій Іванович мир партнери реакція
На Черкащині ППО знешкодила 10 дронів: пошкоджені будинки
09 січня 2026, 09:45
Міноборони РФ повідомило про удар "Орєшником" по Україні: що відомо
09 січня 2026, 09:28
Масштабна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
09 січня 2026, 07:39
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Сумщині чоловік провалився під кригу: його тіло дістали рятувальники
09 січня 2026, 11:51
Росіяни вдарили КАБами по Запорізькому району: пошкоджені будинки, є поранений
09 січня 2026, 11:36
Бійка підлітків біля ТРЦ у Полтаві: двоє братів поранені з пневматичного пістолета
09 січня 2026, 11:31
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
09 січня 2026, 11:26
У Житомирі судили військового, який перейшов на бік "ДНР"
09 січня 2026, 10:55
У Дніпрі затримали "кримінальних авторитетів" за вимагання $35 тисяч неіснуючого боргу
09 січня 2026, 10:53
Мільярдні махінації у Міноборони: викрито постачання непридатних мін
09 січня 2026, 10:40
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: постраждала жінка та двоє дітей
09 січня 2026, 10:32
На Закарпатті рятувальники допомогли 19-річному лижнику, який травмувався у горах
09 січня 2026, 10:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »