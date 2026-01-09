Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Москву після нічних ударів

Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга рішуче засудив чергову комбіновану атаку Росії по мирних містах та об'єктах критичної інфраструктури України

Про це повідомили в МЗС, передає RegioNews.

За словами міністра, у Києві після "жахливої ночі російських ударів" загинули щонайменше четверо мирних жителів, серед яких лікар, ще понад два десятки людей отримали поранення.

"Житлові райони, критична інфраструктура, електропостачання, опалення та водопостачання зазнали жорстоких атак крилатими та балістичними ракетами і дронами", – наголосив Сибіга.

Очільник МЗС зазначив, що сьогодні вранці під ударами опинилися Львів і Київ, а на початку тижня – Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші регіони. За його словами, такими діями Росія демонструє повне нехтування мирними зусиллями.

"Росія робить ставку на війну, терор і жорстокість замість дипломатії", –підкреслив міністр.

Сибіга також наголосив, що бомбардуваннями Росія не змусить українців прийняти ультиматуми Кремля.

"Такі атаки лише згуртовують наш народ і роблять його більш рішучим у протистоянні агресії та терору", – заявив він.

Сибіга закликав партнерів негайно посилити тиск на Москву, зокрема шляхом нових жорстких санкцій, надання додаткових пакетів оборонної допомоги Україні та вжиття кроків для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

"На терор і жорстокість Росії треба відповісти єдністю, силою і справедливістю", – підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних дронів на 19-ти локаціях.

Окрім того, Львівську область росіяни атакували "Орєшніком". Це підтвердило Міноборони РФ.

За даними міського голови Андрія Садового, під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури області.

