17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
17:25  25 февраля
Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ
15:59  25 февраля
На Сумщине в результате удара российского дрона погиб опытный спасатель
25 февраля 2026, 21:25

В столице врач "продавала" инвалидность уклонистам

25 февраля 2026, 21:25
Фото: Нацполиция
Правоохранители в Киеве разоблачили семейный врач, который обещал военнообязанному оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу. Теперь она получила подозрение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, к 44-летнему врачу обратился мужчина, который хотел получить документы для выезда за границу. Свои "услуги" она оценила в 6 тысяч долларов. За эти деньги врач обещала оформить пакет медицинских документов об установлении третьей группы инвалидности, что могло бы стать основанием для пересечения государственной границы.

Женщина получила 1000 долларов аванса. После этого она организовала изготовление фиктивных медицинских документов без фактического лечения или медицинского обследования. Когда мужчина передал женщине 5 тысяч долларов, ее задержали правоохранители.

"Следователь сообщил фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

уклонение от мобилизации полиция Киев
25 февраля 2026
