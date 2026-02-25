17:39  25 февраля
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 19:59

В Германии задержали подозреваемого в убийстве топ-чиновника времен Януковича

25 февраля 2026, 19:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Немецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве замглавы администрации Януковича Андрея Портнова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Известно, что спецоперация прошла в немецком городе Гайнсберг.

По данным правоохранителей, задержанный является непосредственным исполнителем преступления – именно он открыл огонь у ворот учебного заведения.

Напомним, утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича Андрея Портнова.

Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова

