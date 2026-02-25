В Германии задержали подозреваемого в убийстве топ-чиновника времен Януковича
Немецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве замглавы администрации Януковича Андрея Портнова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Известно, что спецоперация прошла в немецком городе Гайнсберг.
По данным правоохранителей, задержанный является непосредственным исполнителем преступления – именно он открыл огонь у ворот учебного заведения.
Напомним, утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича Андрея Портнова.
Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов.
