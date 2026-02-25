21:55  25 февраля
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
19:19  25 февраля
В Харькове работники ТЦК избили ветерана войны
17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
25 февраля 2026, 22:35

В Киеве работники мойки украли у женщины все деньги, которые она спустила в укрытие

25 февраля 2026, 22:35
Фото: Нацполиция
В Киеве женщина стала жертвой воров. Это произошло ночью, когда она во время тревоги ушла из дома.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Киевлянка во время воздушной тревоги забрала из дома все свои деньги и спустилась в паркинг. В укрытии она переждала опасность. Затем она оставила деньги в багажнике своего авто и отдала машину на мойку. Однако после обслуживания деньги скрылись. Речь шла о миллионе гривен.

Правоохранители разоблачили воров. Ими оказались двое работников мойки – 29-летний и 33-летний мужчины. Они забрали 22500 долларов и 1700 евро, которые впоследствии разделили между собой. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина напал на продавца с газовым баллончиком и украл деньги. Правоохранители задержали злоумышленника.

воровство задержание Киев
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Украине обвалились цены на овощ из борщового набора: что стало причиной
25 февраля 2026, 23:55
Канада даст Украине 12 миллионов евро на энергетику: куда потратят деньги
25 февраля 2026, 23:35
В Харькове зафиксировали новую угрозу со стороны российских войск
25 февраля 2026, 23:30
На Прикарпатье мужчина разработал "маршрут для уклонистов"
25 февраля 2026, 22:55
Зеленский обсудил с Трампом возможную встречу с Путиным
25 февраля 2026, 22:44
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
25 февраля 2026, 21:55
В Сумах открыли современный модульный городок для переселенцев
25 февраля 2026, 21:42
Российский террор не деморализует Украину
25 февраля 2026, 21:25
В столице врач "продавала" инвалидность уклонистам
25 февраля 2026, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
