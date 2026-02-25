В Киеве работники мойки украли у женщины все деньги, которые она спустила в укрытие

Фото: Нацполиция

В Киеве женщина стала жертвой воров. Это произошло ночью, когда она во время тревоги ушла из дома.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Киевлянка во время воздушной тревоги забрала из дома все свои деньги и спустилась в паркинг. В укрытии она переждала опасность. Затем она оставила деньги в багажнике своего авто и отдала машину на мойку. Однако после обслуживания деньги скрылись. Речь шла о миллионе гривен.

Правоохранители разоблачили воров. Ими оказались двое работников мойки – 29-летний и 33-летний мужчины. Они забрали 22500 долларов и 1700 евро, которые впоследствии разделили между собой. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.

