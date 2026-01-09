Удар по Львову: ракета двигалась со скоростью 13 тысяч км/ч – военные

Иллюстративное фото: из открытых источников

8 января в 23:47 российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету

Об этом сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ, передает RegioNews.

По информации военных, воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории.

Тип ракеты, которой неприятель атаковал город, будет установлен после исследования всех её частей.

Ранее городской голова Андрей Садовый писал, что есть прилет по объекту критической инфраструктуры.

"Был ли это "Орешник" – пока неизвестно. Информацию предоставят военные. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара", – добавил он.

Как известно, воздушные силы ночью сообщали, что около 23:30 8 января объявили ракетную опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения силами РФ баллистических ракет с полигона "Капустин Яр", после чего зафиксированы взрывы во Львовской области.

Напомним, в ночь на 9 января россияне атаковали Киев ударными дронами. Есть попадания в жилые дома, четверо погибших и пострадали 19 человек. В городе есть повреждение критической инфраструктуры – в отдельных районах наблюдаются перебои с электроснабжением и водой.