25 февраля 2026, 22:44

Зеленский обсудил с Трампом возможную встречу с Путиным

25 февраля 2026, 22:44
иллюстративное фото: из открытых источников
Украина рассчитывает, что следующая встреча с представителями РФ и США в рамках мирных переговоров позволит перейти на встречу уже на уровне лидеров государств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Президент отметил, что во время разговора с Трампом на связи были также спецпредставители президента США – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

"Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, работу для окончания войны", – отметил Зеленский.

Также он добавил, что Украина будет готовиться к переговорам на уровне лидеров.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовится к встрече с Путиным в Женеве. Президент Украины якобы поручил своей команде организовать встречу с российским диктатором.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Украине обвалились цены на овощ из борщового набора: что стало причиной
25 февраля 2026, 23:55
Канада даст Украине 12 миллионов евро на энергетику: куда потратят деньги
25 февраля 2026, 23:35
В Харькове зафиксировали новую угрозу со стороны российских войск
25 февраля 2026, 23:30
На Прикарпатье мужчина разработал "маршрут для уклонистов"
25 февраля 2026, 22:55
В Киеве работники мойки украли у женщины все деньги, которые она спустила в укрытие
25 февраля 2026, 22:35
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
25 февраля 2026, 21:55
В Сумах открыли современный модульный городок для переселенцев
25 февраля 2026, 21:42
Российский террор не деморализует Украину
25 февраля 2026, 21:25
В столице врач "продавала" инвалидность уклонистам
25 февраля 2026, 21:25
