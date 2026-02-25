Зеленский обсудил с Трампом возможную встречу с Путиным

иллюстративное фото: из открытых источников

Украина рассчитывает, что следующая встреча с представителями РФ и США в рамках мирных переговоров позволит перейти на встречу уже на уровне лидеров государств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Президент отметил, что во время разговора с Трампом на связи были также спецпредставители президента США – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

"Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, работу для окончания войны", – отметил Зеленский.

Также он добавил, что Украина будет готовиться к переговорам на уровне лидеров.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовится к встрече с Путиным в Женеве. Президент Украины якобы поручил своей команде организовать встречу с российским диктатором.