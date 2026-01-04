13:05  04 января
Сергей Дейнеко назначен советником МВД, а также продолжает службу в Госпогранслужбе
14:30  04 января
В Кривом Роге возле гаражей в шкафу нашли останки 34-летней женщины, пропавшей еще в ноябре
14:08  04 января
В Луцке россияне пытались завербовать ученика 8 класса – предложили поджог авто
UA | RU
UA | RU
04 января 2026, 13:05

Сергей Дейнеко назначен советником МВД, а также продолжает службу в Госпогранслужбе

04 января 2026, 13:05
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сергей Дейнеко объединяет аналитическую работу советника МВД с подготовкой по возвращению к активной службе на границе

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о назначении Сергея Дейнеко советником главы МВД Украины. По его словам, Дейнеко продолжает заниматься военными делами и после короткого периода возобновления вернется к активной службе.

Дейнеко имеет многолетний опыт руководства – более шести лет он возглавлял Государственную пограничную службу. Кроме управленческих навыков, министр отметил и боевой опыт генерала, который станет основой экспертной поддержки в сфере безопасности государственной границы.

На новой должности советника Дейнеко будет вовлечен в подготовку стратегических решений и озвучивании советов на основе практического опыта. Министр подчеркнул, что такой формат позволит совместить аналитическую работу с практикой боевых действий, что делает рекомендации более релевантными.

После непродолжительной реабилитации Дейнеко также планирует вернуться в командование боевым подразделением Госпогранслужбы. МВД поддерживает это решение, поскольку сочетание работы советника и активной службы, по мнению министра, ужесточает эффективность управления и безопасность на границе.

Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский объявил о назначении Сергея Кислицы на должность первого заместителя руководителя Офиса Президента.

Кроме того, президент Владимир Зеленский объявил о назначении Дениса Шмыгаля новым министром энергетики и вице-премьер-министром Украины, подчеркнув необходимость системности в работе энергетической отрасли после его опыта в Министерстве обороны.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Кроме того, вечером в пятницу сообщалось, новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
безопасность пограничники граница МВД советник командование Сергей Дейнеко
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
03 января 2026, 11:15
В столице Венесуэлы слышны серии взрывов и работа ПВО: что известно о событиях в Каракасе
03 января 2026, 09:59
Руководителя ГПСУ заменят: Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Дейнека
02 января 2026, 18:14
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
В результате вражеских ударов по Донецкой области 1 человек погиб и один получил ранения
04 января 2026, 16:00
Владимир Зеленский вместе с Игорем Клименко определили нового главу ГПСУ: кого избрали
04 января 2026, 15:21
В Запорожье вражеский беспилотник ударил по гражданскому грузовику
04 января 2026, 15:05
В Кривом Роге возле гаражей в шкафу нашли останки 34-летней женщины, пропавшей еще в ноябре
04 января 2026, 14:30
В Луцке россияне пытались завербовать ученика 8 класса – предложили поджог авто
04 января 2026, 14:08
В Киеве подорвали внедорожник военного: инцидент квалифицирован как теракт
04 января 2026, 13:30
Родинское под контролем украинских войск: враг несет значительные потери – "Азов"
04 января 2026, 12:29
В Харьковской области за последние сутки в результате обстрелов пострадали 32 человека, 4 погибших
04 января 2026, 12:00
В Украине массово отчисляют студентов за пропуск даже 1–2 пар
04 января 2026, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »