Фото: из открытых источников

Сергей Дейнеко объединяет аналитическую работу советника МВД с подготовкой по возвращению к активной службе на границе

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о назначении Сергея Дейнеко советником главы МВД Украины. По его словам, Дейнеко продолжает заниматься военными делами и после короткого периода возобновления вернется к активной службе.

Дейнеко имеет многолетний опыт руководства – более шести лет он возглавлял Государственную пограничную службу. Кроме управленческих навыков, министр отметил и боевой опыт генерала, который станет основой экспертной поддержки в сфере безопасности государственной границы.

На новой должности советника Дейнеко будет вовлечен в подготовку стратегических решений и озвучивании советов на основе практического опыта. Министр подчеркнул, что такой формат позволит совместить аналитическую работу с практикой боевых действий, что делает рекомендации более релевантными.

После непродолжительной реабилитации Дейнеко также планирует вернуться в командование боевым подразделением Госпогранслужбы. МВД поддерживает это решение, поскольку сочетание работы советника и активной службы, по мнению министра, ужесточает эффективность управления и безопасность на границе.

Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский объявил о назначении Сергея Кислицы на должность первого заместителя руководителя Офиса Президента.

Кроме того, президент Владимир Зеленский объявил о назначении Дениса Шмыгаля новым министром энергетики и вице-премьер-министром Украины, подчеркнув необходимость системности в работе энергетической отрасли после его опыта в Министерстве обороны.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Кроме того, вечером в пятницу сообщалось, новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко.