Фото: местные СМИ

Об этом сообщает издание "Reuters", передает RegioNews.

Согласно данным ряда международных медиа, в столице страны Каракасе зафиксирована серия взрывов, работа систем противовоздушной обороны и активное движение военной техники. В городе не раз объявляли воздушную тревогу, жители сообщают о звуках авиации над жилыми районами.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила о том, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям на территории Венесуэлы. В то же время, представители американской администрации в первом комментарии отметили, что им "известны" сообщения о взрывах над Каракасом, не предоставляя подробных объяснений. Официального подтверждения масштабов операции со стороны США пока нет.

Согласно информации "Clash", венесуэльская бронетехника массово стягивается к президентскому дворцу. Также сообщается о частичном блекауте в столице после ударов по большой военной базе. Издание "Sky News Arabia" пишет об атаке на здание министра обороны Венесуэлы и портовой инфраструктуре Каракаса. Ситуация в городе остается напряженной, движение транспорта ограничено в нескольких районах.

Агентство "Reuters" сообщило о высадке американских наземных сил на территории Венесуэлы. Ранее о появлении американских военных в Каракасе также заявлял народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Официальные власти Венесуэлы на данный момент не обнародовали развернутую позицию по поводу событий, а международные организации внимательно следят за развитием ситуации, которая может иметь серьезные последствия для региональной и глобальной безопасности.