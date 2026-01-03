09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
UA | RU
UA | RU
03 января 2026, 09:59

В столице Венесуэлы слышны серии взрывов и работа ПВО: что известно о событиях в Каракасе

03 января 2026, 09:59
Читайте також українською мовою
Фото: местные СМИ
Читайте також
українською мовою

В Венесуэле на фоне масштабной атаки ввели военное положение

Об этом сообщает издание "Reuters", передает RegioNews.

Согласно данным ряда международных медиа, в столице страны Каракасе зафиксирована серия взрывов, работа систем противовоздушной обороны и активное движение военной техники. В городе не раз объявляли воздушную тревогу, жители сообщают о звуках авиации над жилыми районами.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила о том, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям на территории Венесуэлы. В то же время, представители американской администрации в первом комментарии отметили, что им "известны" сообщения о взрывах над Каракасом, не предоставляя подробных объяснений. Официального подтверждения масштабов операции со стороны США пока нет.

Согласно информации "Clash", венесуэльская бронетехника массово стягивается к президентскому дворцу. Также сообщается о частичном блекауте в столице после ударов по большой военной базе. Издание "Sky News Arabia" пишет об атаке на здание министра обороны Венесуэлы и портовой инфраструктуре Каракаса. Ситуация в городе остается напряженной, движение транспорта ограничено в нескольких районах.

Агентство "Reuters" сообщило о высадке американских наземных сил на территории Венесуэлы. Ранее о появлении американских военных в Каракасе также заявлял народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Официальные власти Венесуэлы на данный момент не обнародовали развернутую позицию по поводу событий, а международные организации внимательно следят за развитием ситуации, которая может иметь серьезные последствия для региональной и глобальной безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Венесуэла взрыв военная операция безопасность США Столица
Нанесен удар по столице Венесуэлы стратегической авиацией: что известно
03 января 2026, 08:58
Взрыв газового баллона в Черкасской области: загорелся дом, две женщины получили ожоги
02 января 2026, 08:26
Война в Украине продлится минимум до 2027 года, – The Economist
31 декабря 2025, 16:29
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
В Житомирской области Mercedes наехал на 44-летнего пешехода: женщина погибла на месте
03 января 2026, 12:00
В Киев прибыли международные советники по вопросам безопасности
03 января 2026, 11:45
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
03 января 2026, 11:15
Двое пострадавших и повреждены более 10 домов в результате обстрела Днепропетровщины
03 января 2026, 11:00
Более 6 млрд долларов направило Минобороны для развития украинского ОПК в 2025 году
03 января 2026, 10:40
В Киеве 32-летний мужчина угнал автобус, на котором стал виновником ДТП
03 января 2026, 10:20
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
03 января 2026, 09:17
Нанесен удар по столице Венесуэлы стратегической авиацией: что известно
03 января 2026, 08:58
Новогодняя вечеринка закончилась больницей: в Тернополе 16-летнюю девушку покусала знакомая
02 января 2026, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »