18:27  23 февраля
В Киеве изменят работу отдельных маршрутов транспорта и станции метро "Майдан Незалежности"
11:40  23 февраля
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 18:40

В Житомирской области водитель сбил полицейского и устроил погоню

23 февраля 2026, 18:40
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который травмировал правоохранителя. Стало известно, что теперь ему может угрожать

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 февраля на улице Европейской в Бердичеве. Там правоохранители остановили Volkswagen Passat, 37-летний водитель которого совершил правонарушение. Когда полиция попросила предоставить документы, мужчина начал ехать и сбил полицейского. Затем он во время преследования повредил три служебных автомобиля полиции.

23 февраля правоохранители провели обыск дома у мужчины. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Днепропетровской области группа неизвестных напала на военнослужащих 24-го отдельного штурмового полка "Айдар". Об этом сообщили представители подразделения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение полиция Житомирская область
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Десятки тысяч "зелеными" за бронирование: в Киеве сотрудника СБУ разоблачили на схеме для ухилянцев
23 февраля 2026, 18:55
В Киеве изменят работу отдельных маршрутов транспорта и станции метро "Майдан Незалежности"
23 февраля 2026, 18:27
В Ровно состоялся первый в истории открытый Кубок Ровенской области по ампфутболу
23 февраля 2026, 17:51
Попытки навязать Украине незаконный референдум опасны и неприемлемы
23 февраля 2026, 17:35
В Днепре несовершеннолетние жестоко избили военного ВСУ
23 февраля 2026, 17:25
Нардеп рассказал о подготовке Зеленского к выборам
23 февраля 2026, 16:45
Изменила государство за 4 тысячи гривен: в Черниговской области женщину судили за работу на россиян
23 февраля 2026, 16:45
Туман, оттепель и влажность: синоптикиня рассказала о погоде на ближайшие дни
23 февраля 2026, 16:19
В Полтавской области женщину судили за "слив" данных о ТЦК
23 февраля 2026, 16:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »