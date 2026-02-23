В Житомирской области водитель сбил полицейского и устроил погоню

Фото: Нацполиция

В Житомирской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который травмировал правоохранителя. Стало известно, что теперь ему может угрожать

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 февраля на улице Европейской в Бердичеве. Там правоохранители остановили Volkswagen Passat, 37-летний водитель которого совершил правонарушение. Когда полиция попросила предоставить документы, мужчина начал ехать и сбил полицейского. Затем он во время преследования повредил три служебных автомобиля полиции.

23 февраля правоохранители провели обыск дома у мужчины. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

