Туман, оттепель и влажность: синоптикиня рассказала о погоде на ближайшие дни
Ближайшая неделя в Украине будет влажной. Ожидаются осадки, мокрый снег, дождь и туманы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.
По ее словам, в ближайшие дни видимость ожидается низкой. Во вторник, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло. Ночью около "нуля", днем 0…+3 градуса, на юге и западе +3…+8 градусов.
В Киеве ожидается дождь и туман. Ночью около нуля, днем +2 градуса.
"25 февраля погода существенно не изменится. А вот 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание", – добавила Н.Диденко.
Как сообщалось, в понедельник, 23 февраля, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Синоптики объявили И уровень опасности – желтый.
