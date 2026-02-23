Туман, оттепель и влажность: синоптикиня рассказала о погоде на ближайшие дни

иллюстративное фото: из открытых источников

Ближайшая неделя в Украине будет влажной. Ожидаются осадки, мокрый снег, дождь и туманы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни видимость ожидается низкой. Во вторник, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло. Ночью около "нуля", днем 0…+3 градуса, на юге и западе +3…+8 градусов.

В Киеве ожидается дождь и туман. Ночью около нуля, днем +2 градуса.

"25 февраля погода существенно не изменится. А вот 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание", – добавила Н.Диденко.

Как сообщалось, в понедельник, 23 февраля, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Синоптики объявили И уровень опасности – желтый.