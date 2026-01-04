Фото: з відкритих джерел

Сергій Дейнеко поєднує аналітичну роботу радника МВС із підготовкою до повернення в активну службу на кордоні

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає RegioNews.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про призначення Сергія Дейнеко радником очільника МВС України. За його словами, Дейнеко продовжує займатися військовими справами і після короткого періоду відновлення повернеться до активної служби.

Дейнеко має багаторічний досвід керівництва – понад шість років він очолював Державну прикордонну службу. Крім управлінських навичок, міністр відзначив і бойовий досвід генерала, який стане основою для експертної підтримки у сфері безпеки державного кордону.

На новій посаді радника Дейнеко буде залучений до підготовки стратегічних рішень та надання порад на основі практичного досвіду. Міністр наголосив, що такий формат дозволить поєднати аналітичну роботу з практикою бойових дій, що робить рекомендації більш релевантними.

Після нетривалої реабілітації Дейнеко також планує повернутися до командування бойовим підрозділом Держприкордонслужби. МВС підтримує це рішення, оскільки поєднання роботи радника та активної служби, на думку міністра, посилює ефективність управління та безпеку на кордоні.

Раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський оголосив про призначення Сергія Кислиці на посаду першого заступника керівника Офісу Президента.

Окрім цього, президент Володимир Зеленський оголосив про призначення Дениса Шмигаля новим міністром енергетики та віцепрем'єр-міністром України, підкресливши необхідність системності у роботі енергетичної галузі після його досвіду в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Окрім того, ввечері у п'ятницю повідомлялося, новим керівником Головного управління розвідки став Олег Іващенко.