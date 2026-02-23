В Киеве изменят работу отдельных маршрутов транспорта и станции метро "Майдан Незалежности"
Завтра в столице запланированы изменения в движении общественного транспорта, а станция метро "Майдан Незалежности" утром не будет работать на вход и выход
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что ограничения связаны с визитом иностранных делегаций и проведением в центре города мероприятий по годовщине полномасштабного российского вторжения.
Будет изменено движение отдельных маршрутов наземного общественного транспорта, в частности:
- автобусы № 6ТР с начала движения и до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:30) и с 16:30 до 18:00 будут курсировать от Минского массива до Воздухофлотского путепровода под номером 6АР;
- автобусы № 62 с начала движения и ориентировочно до 11:00 будут курсировать от Ботанического сада до железнодорожного вокзала "Центральный" под номером 62А;
- автобусы №110 и №111 с начала движения и ориентировочно до 12:00 будут курсировать соответственно от ул. Милославской и Дарницкой площади к Гаванскому мосту по привычным маршрутам, дальше – ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Нижний Вал, ул. Константиновской, ул. Верхний Вал, ст. м. "Контрактовая площадь". В обратном направлении – ул. Верхний Вал – Подольский мостовой переход – дальше по привычным маршрутам. Маршруты будут работать под номерами 110А и 111А;
- автобусы маршрута № 114 с начала движения ориентировочно до 12:00 будут курсировать от ул. Милославской к Гаванскому мосту по привычному маршруту, далее – ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Нижний Вал, ул. Константиновской, ул. Верхний Вал, ст. м. "Контрактовая площадь". В обратном направлении – ул. Верхний Вал – Подольский мостовой переход – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу – ул. Петра Вершигоры – просп. Романа Шухевича – просп. Червоной Калины – дальше по привычному маршруту до ул. Радунского. Маршрут будет работать под номером 114А.
В КГГА просят пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок.
