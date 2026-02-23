18:27  23 февраля
23 февраля 2026, 16:45

Изменила государство за 4 тысячи гривен: в Черниговской области женщину судили за работу на россиян

23 февраля 2026, 16:45
Нежинский горрайонный суд Черниговской области признал местную жительницу виновной в государственной измене. Оказалось, что россияне завербовали ее через Telegram еще в прошлом году

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина дважды ездила в одно из сел и снимала территорию воинской части для подтверждения места нахождения специальной техники, выполняющей задачи по выявлению и сопровождению средств воздушного нападения противника. Она снимала для русских объекты с указанными датами и координатами.

В апреле прошлого года она установила мобильный телефон с павербанком для видеосъемки и дистанционного наблюдения за железнодорожным путём и движущимися по этому пути составами. В тот день женщина была задержана милицией.

На суде она вины не признала. По ее словам, она искала подработку, и ей было предложено расклеивать объявления. Она якобы отправила фотоотчет и получила за это деньги на криптогаманец и не подозревала, что снимает военный объект.

Однако выяснилось, что женщина не обращалась в Центр занятости. Что касается работы на россиян, то за это она получила 4 тысяч гривен. Теперь суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее получили приговор два агента ФСБ, способствовавших ударам по энергообъектам Днепра.

