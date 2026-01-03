09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
03 января 2026, 15:17

Денис Шмыгаль может возглавить Министерство энергетики – Зеленский

03 января 2026, 15:17
Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровом решении в отношении правительства, объявив Дениса Шмыгаля новым министром энергетики и вице-премьер-министром Украины

Об этом глава государства написал в своих социальных сетях после рабочей встречи с должностным лицом, передает RegioNews.

По словам президента, ключевым фактором для этого назначения стала предыдущая работа Шмыгаля в Министерстве обороны.

"Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики", – сообщил Владимир Зеленский.

Президент отдельно подчеркнул, что стабильность и скорость решений в энергетике имеют критическое значение в условиях постоянных российских атак.

"Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд", – отметил Зеленский.

Также глава государства сообщил о консультациях с премьер-министром Юлией Свириденко и выразил надежду на поддержку этого кадрового решения в Верховной Раде. Он подчеркнул, что рассчитывает на консолидированную позицию парламента по назначению Дениса Шмыгаля на должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Кроме того, вечером в пятницу сообщил, что новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
07 августа 2025
