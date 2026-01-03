Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровом решении в отношении правительства, объявив Дениса Шмыгаля новым министром энергетики и вице-премьер-министром Украины

Об этом глава государства написал в своих социальных сетях после рабочей встречи с должностным лицом, передает RegioNews.

По словам президента, ключевым фактором для этого назначения стала предыдущая работа Шмыгаля в Министерстве обороны.

"Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики", – сообщил Владимир Зеленский.

Президент отдельно подчеркнул, что стабильность и скорость решений в энергетике имеют критическое значение в условиях постоянных российских атак.

"Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд", – отметил Зеленский.

Также глава государства сообщил о консультациях с премьер-министром Юлией Свириденко и выразил надежду на поддержку этого кадрового решения в Верховной Раде. Он подчеркнул, что рассчитывает на консолидированную позицию парламента по назначению Дениса Шмыгаля на должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Кроме того, вечером в пятницу сообщил, что новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко.