Фото: иллюстративное

Об этом сообщает МВД Украины, передает RegioNews.

Министерство внутренних дел сообщило о временной приостановке работы "Единого реестра оружия". Это связано с плановым обновлением промышленной среды функциональной подсистемы информационной системы МВД.

Реестр не будет доступен с 20:00 3 января и до 08:00 5 января 2026 года. В настоящее время пользователи не смогут пользоваться сервисами, взаимодействующими с ЕРЗ.

Технические работы производятся для повышения стабильности и безопасности работы системы. В МВД призывают граждан заранее планировать операции, требующие доступа к Реестру, и учитывать временные ограничения.

Напомним, украинцы уже сгенерировали более 550 тысяч разрешений на зарегистрированное оружие через приложение "Дия" - сервис стал доступен с марта 2025 года и разрешил получать документы в электронном формате без посещения учреждений.