09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
UA | RU
UA | RU
03 января 2026, 11:15

Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать

03 января 2026, 11:15
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Доступ к "Единому реестру оружия" временно ограничен из-за планового обновления системы МВД

Об этом сообщает МВД Украины, передает RegioNews.

Министерство внутренних дел сообщило о временной приостановке работы "Единого реестра оружия". Это связано с плановым обновлением промышленной среды функциональной подсистемы информационной системы МВД.

Реестр не будет доступен с 20:00 3 января и до 08:00 5 января 2026 года. В настоящее время пользователи не смогут пользоваться сервисами, взаимодействующими с ЕРЗ.

Технические работы производятся для повышения стабильности и безопасности работы системы. В МВД призывают граждан заранее планировать операции, требующие доступа к Реестру, и учитывать временные ограничения.

Напомним, украинцы уже сгенерировали более 550 тысяч разрешений на зарегистрированное оружие через приложение "Дия" - сервис стал доступен с марта 2025 года и разрешил получать документы в электронном формате без посещения учреждений.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оружие безопасность МВД регистрация обновление данных Единый реестр оружия
В столице Венесуэлы слышны серии взрывов и работа ПВО: что известно о событиях в Каракасе
03 января 2026, 09:59
Руководителя ГПСУ заменят: Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Дейнека
02 января 2026, 18:14
Едва не трагедия на Рождество: четверо детей провалились под лед в Коломые
30 декабря 2025, 19:11
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
В Житомирской области Mercedes наехал на 44-летнего пешехода: женщина погибла на месте
03 января 2026, 12:00
В Киев прибыли международные советники по вопросам безопасности
03 января 2026, 11:45
Двое пострадавших и повреждены более 10 домов в результате обстрела Днепропетровщины
03 января 2026, 11:00
Более 6 млрд долларов направило Минобороны для развития украинского ОПК в 2025 году
03 января 2026, 10:40
В Киеве 32-летний мужчина угнал автобус, на котором стал виновником ДТП
03 января 2026, 10:20
В столице Венесуэлы слышны серии взрывов и работа ПВО: что известно о событиях в Каракасе
03 января 2026, 09:59
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
03 января 2026, 09:17
Нанесен удар по столице Венесуэлы стратегической авиацией: что известно
03 января 2026, 08:58
Новогодняя вечеринка закончилась больницей: в Тернополе 16-летнюю девушку покусала знакомая
02 января 2026, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »