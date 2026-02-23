18:27  23 февраля
23 февраля 2026, 18:55

Десятки тысяч "зелеными" за бронирование: в Киеве сотрудника СБУ разоблачили на схеме для ухилянцев

23 февраля 2026, 18:55
Фото: НАБУ
Читайте також
Правоохранители разоблачили один из межрайонных отделов Службы безопасности Украины на взятках. Стало известно, на какой схеме он "зарабатывал"

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили работника одного из межрайонных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Как выяснилось, он получил 68 тысяч долларов взятки из двух мужчин за решение вопроса о снятии с розыска ТЦК.

Эту отсрочку планировали оформлять с помощью поддельных документов о наличии троих детей. Фиктивные свидетельства хотели сделать так, будто их выдавали за границей.

"В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении лица о подозрении и применении меры пресечения", - сообщили в САП.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении депутату Почаевского городского совета Тернопольщины за махинации с военным учетом. Он за взятку обещал снять военнообязанных с розыска и устроить их на госпредприятия, чтобы они получили бронирование.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
