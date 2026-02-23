Фото: НАБУ

Правоохранители разоблачили один из межрайонных отделов Службы безопасности Украины на взятках. Стало известно, на какой схеме он "зарабатывал"

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили работника одного из межрайонных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Как выяснилось, он получил 68 тысяч долларов взятки из двух мужчин за решение вопроса о снятии с розыска ТЦК.

Эту отсрочку планировали оформлять с помощью поддельных документов о наличии троих детей. Фиктивные свидетельства хотели сделать так, будто их выдавали за границей.

"В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении лица о подозрении и применении меры пресечения", - сообщили в САП.

