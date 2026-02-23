фото: ОО Защита Государства. Ровно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ОО Защита Государства. Ровно в Фейсбуке, которая является соорганизатором турнира.

В Ровно состоялся первый в истории открытый Кубок Ровенской области по ампфутболу. В турнире приняли участие три команды: ФК "Верес-Мрия", ФК "Викинги" из Тернополя и ФК "Сталь-Буковина" из Черновцов.

"Мы болели за всех участников, ведь в таких турнирах главное – сила духа, поддержка и пример несокрушимости", – говорится в сообщении.

Напомним, летом 2025 года в Ровно был открыт инклюзивный маршрут. Маршрут представляет собой 1,5 км безбарьерного пространства, соединившего ключевые локации города, сделав их доступными для ветеранов и маломобильных групп населения.