18:27  23 февраля
В Киеве изменят работу отдельных маршрутов транспорта и станции метро "Майдан Незалежности"
11:40  23 февраля
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
23 февраля 2026, 17:51

В Ровно состоялся первый в истории открытый Кубок Ровенской области по ампфутболу

23 февраля 2026, 17:51
фото: ОО Защита Государства. Ровно
В Ровно провели уникальные спортивные соревнования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ОО Защита Государства. Ровно в Фейсбуке, которая является соорганизатором турнира.

В Ровно состоялся первый в истории открытый Кубок Ровенской области по ампфутболу. В турнире приняли участие три команды: ФК "Верес-Мрия", ФК "Викинги" из Тернополя и ФК "Сталь-Буковина" из Черновцов.

"Мы болели за всех участников, ведь в таких турнирах главное – сила духа, поддержка и пример несокрушимости", – говорится в сообщении.

Напомним, летом 2025 года в Ровно был открыт инклюзивный маршрут. Маршрут представляет собой 1,5 км безбарьерного пространства, соединившего ключевые локации города, сделав их доступными для ветеранов и маломобильных групп населения.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
07 августа 2025
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
