Попытки навязать Украине незаконный референдум опасны и неприемлемы

Особую опасность в этом контексте представляют разговоры о якобы необходимости утверждения результатов возможного мирного договора через всеукраинский референдум

иллюстративное фото: из открытых источников

Несмотря на продолжающуюся преступную войну России против Украины, которая является вызовом всему свободному миру, на международном уровне не прекращаются попытки вместо совместного давления на захватчиков для обеспечения устойчивого мира прибегнуть к "умиротворению" агрессора и побуждению Украины к территориальным и другим уступкам. Такой подход к урегулированию проблемы, предусматривающий ответственность и ограничение жертвы агрессии, фактически оправдывает и поощряет агрессора.

Попытка навязать украинцам легитимацию мирных договоренностей через референдум противоправна и неприемлема, противоречит Конституции и законам Украины, угрожает национальным интересам нашего государства.

Процедура заключения и одобрения международных договоров Украины определена Конституцией, украинским и международным законодательством и предусматривает проведение референдума. Одобрение международных договоров относится к исключительным полномочиям Верховной Рады Украины.

Единственный случай, когда Верховная Рада должна назначать референдум – это одобрение договора об изменении территории Украины. В то же время, мы не можем допустить, что Президент Украины или уполномоченные им лица заключат договор, посягающий на территориальную целостность нашего государства и предусматривающий отказ от части его суверенной территории.

Президент Украины в соответствии с Конституцией вправе назначать референдум только в случае внесения изменений в разделы I, III, XIII Основного Закона (после одобрения этих изменений 300 голосами в Верховной Раде) или провозглашать референдум по народной инициативе (когда граждане по определенной законом процедуре соберут 3 миллиона подписей под вопросом, договора или любой другой).

Украина имеет опыт результативного проведения референдума только один раз, когда речь шла о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины. Идея референдума заключалась в том, чтобы зафиксировать это историческое решение раз и навсегда, это было оправданной инициативой. Референдум 1 декабря 1991 был актом объединения Украины и утверждения ее свободы и независимости. Попытки же утверждать через референдум компромиссный и заведомо неравноправный договор, который должен стать лишь временным решением, да еще заранее антиконституционным способом, напротив, подрывают наш суверенитет и национальное единство.

Особого внимания заслуживает прогнозируемое российское вмешательство в процесс обсуждения и влияние на голосование референдума. Используя простор открытой общественной дискуссии и применяя инструменты вооруженного шантажа, россияне неизбежно воспользуются референдумом для эскалации конфронтации в украинском обществе.

Для сохранения демократии в Украине в послевоенный период прежде всего государство должно подготовить и после наступления необходимых правовых и условий безопасности провести крайне сложные и президентские, и парламентские, и местные выборы, что в соответствии с Законом Украины "О всеукраинском референдуме" нельзя сочетать с проведением референдума.

Исходя из интересов защиты правового строя, национальной безопасности и гражданского мира в нашем государстве и напоминая, что в соответствии со статьей 19 Конституции органы государственной власти и должностные лица "обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", мы призываем:

снять с повестки дня тему одобрения мирного договора на референдуме;

не допускать согласования и подписания представителями Украины положений международных соглашений, противоречащих Конституции и законам Украины, в т.ч. обязательств о проведении любых референдумов.

Предостерегаем Президента и Верховную Раду Украины от любых попыток провозгласить референдум с нарушением требований статьи 72 Конституции Украины, поскольку такие попытки имели бы откровенно противоправный характер и непредсказуемые разрушительные последствия.