В Полтавской области женщину судили за "слив" данных о ТЦК

Иллюстративное фото

Лубенский горрайонный суд Полтавской области признал виновной жительницу Лубена. Она в Viber-группе публиковала сообщение о том, где именно в городе работают представители ТЦК и СП

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что у женщины ранее не было проблем с законом. Она имеет высшее образование и воспитывает малолетнего ребенка. Как выяснили правоохранители, она присоединилась к публичному Viber-сообществу с более чем 13 тысячами участников.

Это сообщество использовалось для сбора и распространения информации о местонахождении сотрудников ТЦК и СП; расположение мобильных групп и блокпостов; проведение мобилизационных мероприятий.

Женщина не раз публиковала там сообщения, где указывала конкретные улицы и участки вблизи магазинов и жилых домов. Известно о по меньшей мере девяти таких случаях.

На суде она признала вину и внесла взнос 5 000 грн на официальный счет Национального банка Украины в поддержку Вооруженных Сил Украины (конкретной воинской части).

Суд назначил наказание – 5 лет лишения свободы; уволил от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года.

