18:27  23 февраля
В Киеве изменят работу отдельных маршрутов транспорта и станции метро "Майдан Незалежности"
11:40  23 февраля
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
23 февраля 2026, 16:15

В Полтавской области женщину судили за "слив" данных о ТЦК

23 февраля 2026, 16:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Лубенский горрайонный суд Полтавской области признал виновной жительницу Лубена. Она в Viber-группе публиковала сообщение о том, где именно в городе работают представители ТЦК и СП

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что у женщины ранее не было проблем с законом. Она имеет высшее образование и воспитывает малолетнего ребенка. Как выяснили правоохранители, она присоединилась к публичному Viber-сообществу с более чем 13 тысячами участников.

Это сообщество использовалось для сбора и распространения информации о местонахождении сотрудников ТЦК и СП; расположение мобильных групп и блокпостов; проведение мобилизационных мероприятий.

Женщина не раз публиковала там сообщения, где указывала конкретные улицы и участки вблизи магазинов и жилых домов. Известно о по меньшей мере девяти таких случаях.

На суде она признала вину и внесла взнос 5 000 грн на официальный счет Национального банка Украины в поддержку Вооруженных Сил Украины (конкретной воинской части).

Суд назначил наказание – 5 лет лишения свободы; уволил от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
