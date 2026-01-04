09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
14:15  03 января
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны
11:15  03 января
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
04 января 2026, 08:59

Сергей Кислица станет первым заместителем руководителя Офиса Президента

04 января 2026, 08:59
Фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровом решении по назначению Сергея Кислицы на должность первого заместителя руководителя Офиса Президента

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграмм-канале, передает RegioNews.

Кроме того, он проинформировал о рабочей встрече с дипломатом и обсуждении дальнейших направлений сотрудничества.

В ходе встречи стороны сосредоточились на вопросах дипломатической деятельности и возможности усиления этого направления в рамках Офиса Президента. В частности, речь шла об обеспечении стабильной коммуникации с международными партнерами на высшем уровне, развитии двусторонних отношений и координации работы с Министерством иностранных дел Украины.

Владимир Зеленский уточнил, что после назначения Сергей Кислица продолжит участие в переговорном процессе. Такой формат работы должен сохранить преемственность в международных контактах и наработанного дипломатического опыта.

Сергей Кислица ранее работал на дипломатических должностях и имеет опыт представительства Украины на международной арене.

Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский объявил о назначении Дениса Шмыгаля новым министром энергетики и вице-премьер-министром Украины, подчеркнув необходимость системности в работе энергетической отрасли после его опыта в Министерстве обороны.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Кроме того, вечером в пятницу сообщали, новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко.

Зеленский анонсировал новые назначения руководителей ОВА в пяти областях
03 января 2026, 17:28
Денис Шмыгаль может возглавить Министерство энергетики – Зеленский
03 января 2026, 15:17
Руководителя ГПСУ заменят: Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Дейнека
02 января 2026, 18:14
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Только один вопрос о мире: в Верховной Раде озвучили формат референдума
03 января 2026, 18:58
Новая мошенническая схема: украинцам поступают фейковые SMS от "почты" с фишинговыми ссылками
03 января 2026, 18:12
Зеленский анонсировал новые назначения руководителей ОВА в пяти областях
03 января 2026, 17:28
Россия ударила ракетами по Золотоношскому району: пятеро пострадавших, на месте работает полиция
03 января 2026, 16:28
В Ивано-Франковской больнице спасли 7-летнего мальчика после проглоченной батарейки
03 января 2026, 15:50
Денис Шмыгаль может возглавить Министерство энергетики – Зеленский
03 января 2026, 15:17
Во Львове почтили память полицейского Виталия Словика, погибшего 4 января в Торецке
03 января 2026, 14:59
В Херсонской области от атак дронов и артиллерии погибли 2 гражданских, еще двое ранены
03 января 2026, 13:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
