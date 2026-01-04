Фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровом решении по назначению Сергея Кислицы на должность первого заместителя руководителя Офиса Президента

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграмм-канале, передает RegioNews.

Кроме того, он проинформировал о рабочей встрече с дипломатом и обсуждении дальнейших направлений сотрудничества.

В ходе встречи стороны сосредоточились на вопросах дипломатической деятельности и возможности усиления этого направления в рамках Офиса Президента. В частности, речь шла об обеспечении стабильной коммуникации с международными партнерами на высшем уровне, развитии двусторонних отношений и координации работы с Министерством иностранных дел Украины.

Владимир Зеленский уточнил, что после назначения Сергей Кислица продолжит участие в переговорном процессе. Такой формат работы должен сохранить преемственность в международных контактах и наработанного дипломатического опыта.

Сергей Кислица ранее работал на дипломатических должностях и имеет опыт представительства Украины на международной арене.

Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский объявил о назначении Дениса Шмыгаля новым министром энергетики и вице-премьер-министром Украины, подчеркнув необходимость системности в работе энергетической отрасли после его опыта в Министерстве обороны.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Кроме того, вечером в пятницу сообщали, новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко.