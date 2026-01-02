17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
14:10  02 января
Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос
UA | RU
UA | RU
02 января 2026, 18:14

Руководителя ГПСУ заменят: Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Дейнека

02 января 2026, 18:14
Читайте також українською мовою
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры взамен главы Государственной пограничной службы

Об этом президент после доклада министра внутренних дел написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

По словам Зеленского, под руководством Сергея Дейнека Государственная пограничная служба на протяжении более шести лет прошла значительный путь развития и усиления.

Президент подчеркнул, что подразделения пограничников в настоящее время воюют на передовой вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины. Также существенно усилена охрана государственной границы с Беларусью и Россией.

В то же время Зеленский отметил, что существует необходимость в изменении подходов к работе ГПСУ. Эти вопросы, по его словам, он обсудил напрямую с Сергеем Дейнеком.

"Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины", – отметил президент.

В то же время он добавил, что нынешний глава ГПСУ, генерал-лейтенант Сергей Дейнеко, продолжит работу в системе Министерства внутренних дел.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Кроме того, вечером в пятницу сообщил, что новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина МВД Клименко Игорь Зеленский Владимир ГПСУ кандидаты Сергей Дейнеко
Зеленский назначил нового руководителя ГУР: кто заменит Буданова
02 января 2026, 17:42
Буданов подтвердил назначение: возглавил Офис Президента Украины
02 января 2026, 15:03
Нардеп: кадровые решения сегодня коснутся не только ОП
02 января 2026, 14:33
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Приход военных к власти: что это значит для страны
02 января 2026, 18:51
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
02 января 2026, 17:55
Зеленский назначил нового руководителя ГУР: кто заменит Буданова
02 января 2026, 17:42
Ракетный удар по Харькову: 25 человек пострадали, среди них младенец
02 января 2026, 17:27
В Кропивницком женщина и ребенок отравились угарным газом
02 января 2026, 17:14
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
02 января 2026, 16:20
Стало известно, кто может возглавить ГУР после Буданова
02 января 2026, 16:05
Удар по Харькову: две ракеты попали в жилые дома, идет спасательная операция
02 января 2026, 15:40
Буданов подтвердил назначение: возглавил Офис Президента Украины
02 января 2026, 15:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »