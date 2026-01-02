Фото: ГПСУ

Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры взамен главы Государственной пограничной службы

Об этом президент после доклада министра внутренних дел написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

По словам Зеленского, под руководством Сергея Дейнека Государственная пограничная служба на протяжении более шести лет прошла значительный путь развития и усиления.

Президент подчеркнул, что подразделения пограничников в настоящее время воюют на передовой вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины. Также существенно усилена охрана государственной границы с Беларусью и Россией.

В то же время Зеленский отметил, что существует необходимость в изменении подходов к работе ГПСУ. Эти вопросы, по его словам, он обсудил напрямую с Сергеем Дейнеком.

"Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины", – отметил президент.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Кроме того, вечером в пятницу сообщил, что новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко.