В Днепре несовершеннолетние жестоко избили военного ВСУ

Фото: Нацполиция

В Днепре подростки на улице напали на 45-летнего военного. Его с тяжелыми травмами госпитализировали

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 17 февраля. Между военными и несовершеннолетними произошел конфликт. В ходе ссоры подростки жестоко избили мужчину, забрали его личные вещи (сумку, часы, мобильный телефон и павербанк) и скрылись. На следующий день с многочисленными телесными повреждениями военного обнаружили на улице Пастера в центре Днепра.

Правоохранители обнаружили злоумышленников. Ими оказались парни 16 и 17 лет. Их задержали и сообщили о подозрении. Теперь подросткам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

