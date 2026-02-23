18:27  23 февраля
23 февраля 2026, 17:25

В Днепре несовершеннолетние жестоко избили военного ВСУ

23 февраля 2026, 17:25
Фото: Нацполиция
В Днепре подростки на улице напали на 45-летнего военного. Его с тяжелыми травмами госпитализировали

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 17 февраля. Между военными и несовершеннолетними произошел конфликт. В ходе ссоры подростки жестоко избили мужчину, забрали его личные вещи (сумку, часы, мобильный телефон и павербанк) и скрылись. На следующий день с многочисленными телесными повреждениями военного обнаружили на улице Пастера в центре Днепра.

Правоохранители обнаружили злоумышленников. Ими оказались парни 16 и 17 лет. Их задержали и сообщили о подозрении. Теперь подросткам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Буковине бывший военный бросил гранату в полицейских . Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Фигурант был задержан.

