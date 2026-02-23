Нардеп рассказал о подготовке Зеленского к выборам

фото: Офис Президента Украины

Харьковский нардеп Дмитрий Микиша был избран в мажоритарном округе от партии "Слуга народа", рассказал о подготовке властей к выборам

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в эксклюзивном интервью изданию "Думка".

По его словам, тысяча Зеленского, три тысячи километров по УЗ, 15 тысяч для бизнеса – это все предвыборные обещания действующей власти.

Это гречка. Фактически политическая, финансовая гречка, просто 2.0 или 3.0, я не знаю

По мнению нардепа, это история, когда ты сам не до конца знаешь, куда тебя эта вся история мировая завтра выведет.

Если вдруг так складывается, что побежали, выборы, ты должен быть готов и готов быть максимально и больше, чем все остальные. Поэтому у них выкупленные борды все, поверьте, уже давным-давно

