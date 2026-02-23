18:27  23 февраля
В Киеве изменят работу отдельных маршрутов транспорта и станции метро "Майдан Незалежности"
11:40  23 февраля
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
23 февраля 2026, 16:45

Нардеп рассказал о подготовке Зеленского к выборам

23 февраля 2026, 16:45
фото: Офис Президента Украины
Харьковский нардеп Дмитрий Микиша был избран в мажоритарном округе от партии "Слуга народа", рассказал о подготовке властей к выборам

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в эксклюзивном интервью изданию "Думка".

По его словам, тысяча Зеленского, три тысячи километров по УЗ, 15 тысяч для бизнеса – это все предвыборные обещания действующей власти.

Это гречка. Фактически политическая, финансовая гречка, просто 2.0 или 3.0, я не знаю

По мнению нардепа, это история, когда ты сам не до конца знаешь, куда тебя эта вся история мировая завтра выведет.

Если вдруг так складывается, что побежали, выборы, ты должен быть готов и готов быть максимально и больше, чем все остальные. Поэтому у них выкупленные борды все, поверьте, уже давным-давно

Ранее нардеп Дмитрий Микиша рассказал о логике кадровых решений президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, все решает в Украине только Зеленский.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Десятки тысяч "зелеными" за бронирование: в Киеве сотрудника СБУ разоблачили на схеме для ухилянцев
23 февраля 2026, 18:55
В Житомирской области водитель сбил полицейского и устроил погоню
23 февраля 2026, 18:40
В Ровно состоялся первый в истории открытый Кубок Ровенской области по ампфутболу
23 февраля 2026, 17:51
Попытки навязать Украине незаконный референдум опасны и неприемлемы
23 февраля 2026, 17:35
В Днепре несовершеннолетние жестоко избили военного ВСУ
23 февраля 2026, 17:25
Изменила государство за 4 тысячи гривен: в Черниговской области женщину судили за работу на россиян
23 февраля 2026, 16:45
Туман, оттепель и влажность: синоптикиня рассказала о погоде на ближайшие дни
23 февраля 2026, 16:19
В Полтавской области женщину судили за "слив" данных о ТЦК
23 февраля 2026, 16:15
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
