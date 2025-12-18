Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 18 грудня ворог атакував Україну 82 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 63 ворожі безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 18 грудня ворог масовано атакував ударними дронами Черкаси. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі. Відомо про шістьох постраждалих.

Також російські військові здійснили атаку безпілотниками на Кривий Ріг. Постраждали чотири людини.

Зранку 18 грудня ворог завдав удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджений дев'ятиповерховий будинок та гаражний кооператив.