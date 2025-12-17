08:16  17 декабря
17 декабря 2025, 08:23

Полиция уже получила указания готовиться к выборам – Борислав Береза

17 декабря 2025, 08:23
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Глава Национальной полиции Иван Выговский во время селекторного совещания отметил, что полиция должна готовиться к возможным выборам

Об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза, ссылаясь на свои источники, пишет RegioNews.

По его словам, эти слова услышали все присутствующие, а уже через час информация распространилась среди других сотрудников.

"Адекватные полицейские у виска покрутили. Но теперь становится все окончательно понятным о ближайших приоритетах власти. Банковая активно готовится к выборам и, похоже, дала указания силовикам. Интересно, к защите Украины они готовиться не хотят, а к выборам уже готовы?", – подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов, если будет прекращение огня.

По данным СМИ, президент дал поручение депутатам разработать законопроект, предусматривающий возможность проведения выборов во время военного положения.

Как известно, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев.

Читайте также: Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу

