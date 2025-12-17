10:26  17 грудня
У Чернівцях автівка врізалась в електроопору: постраждала водійка
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
17 грудня 2025, 11:05

Мед принесе Україні понад 100 мільйонів доларів: український продукт активно продається в ЄС

17 грудня 2025, 11:05
Ілюстративне фото
Цього календарного року експорт українського меду до Європейського Союзу складе близько 40 тисяч тонн. Це сталось, зокрема, завдяки збільшенню безмитних квот

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький під час "Медового форуму 2025" зазначив, що Європейський Союз пішов назустріч українським виробникам меду. Пасічники можуть калькулювати додаткові 17%.

"На перемовинах про вступ до ЄС буде дискусія по пестицидах: у фермерів є бажання залишити все, як є, але потрібна трансформація. Важливо оновити законодавство, це сприятиме збільшенню виробництва меду", - каже заступник міністра економіки.

Цього календарного року експорт українського меду до Європейського Союзу складе близько 40 тисяч тонн. Це близько 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
