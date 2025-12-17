Мед принесе Україні понад 100 мільйонів доларів: український продукт активно продається в ЄС

Ілюстративне фото

Цього календарного року експорт українського меду до Європейського Союзу складе близько 40 тисяч тонн. Це сталось, зокрема, завдяки збільшенню безмитних квот

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький під час "Медового форуму 2025" зазначив, що Європейський Союз пішов назустріч українським виробникам меду. Пасічники можуть калькулювати додаткові 17%.

"На перемовинах про вступ до ЄС буде дискусія по пестицидах: у фермерів є бажання залишити все, як є, але потрібна трансформація. Важливо оновити законодавство, це сприятиме збільшенню виробництва меду", - каже заступник міністра економіки.

Цього календарного року експорт українського меду до Європейського Союзу складе близько 40 тисяч тонн. Це близько 100 мільйонів доларів.

