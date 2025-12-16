15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 18:05

В Україні скоротять планові відключення для населення та промисловості, – Свириденко

16 грудня 2025, 18:05
Фото: ілюстративне
Графіки відключень електроенергії для людей та промислових підприємств будуть скорочені

Про це йдеться в публікації прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, уряд провів нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій, присвячену виконанню рішення щодо перегляду списків об’єктів критичної інфраструктури. В результаті перевірки вдалося звільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це дозволить скоротити тривалість планових відключень для всіх категорій споживачів.

Під час перегляду зі списків виключили дві категорії: споживачів із потужністю менше 100 кВт та об’єкти, до яких підключено низку інших споживачів. Це зроблено, щоб забезпечити більш справедливий розподіл електроенергії. Споживачі супутнього навантаження, які не відносяться до критично важливих, тепер підпадатимуть під загальні графіки відключень.

Наголошується, що зміни не стосуються опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Міненерго спільно з Держенергонаглядом отримали доручення контролювати виконання цього рішення на місцях.

Таким чином, скорочення графіків відключень має на меті зменшити дискомфорт для населення та підтримати стабільну роботу промислових підприємств. Нові зміни можуть стати помітними вже в найближчі тижні, залежно від погодних умов та обсягу навантаження на електромережі.

Нагадаємо, після масованої російської атаки Одеса три дні залишалася практично без мобільного зв'язку через екстрені відключення електроенергії – працювало лише 30% мережі.

