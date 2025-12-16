Удар "шахеда" по многоэтажке в Запорожье: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Фото: Запорожская ОВА

Утром 16 декабря российские войска атаковали Запорожье ударным беспилотником. В результате попадания дрона типа "Shahed" возник пожар в многоэтажном жилом доме

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По предварительной информации, пострадали два человека. Мужчина получил осколочное ранение, у женщины – отравление угарным газом. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате удара загорелись квартиры на двух этажах дома.

В общей сложности пожар охватил четыре помещения, которые выгорели дотла. Спасатели оперативно эвакуировали жителей, в том числе людей с верхних этажей.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, утром 14 декабря военные РФ нанесли удар по супермаркету в Запорожье. Враг атаковал город беспилотниками. Еще три удара россияне нанесли по открытой местности. В результате вражеской атаки получили ранения 14 человек, среди них – работник патрульной полиции и сотрудник ГСЧС.