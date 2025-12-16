Удар "шахеда" по многоэтажке в Запорожье: количество пострадавших выросло

Фото: ОВА

До трех увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по городу

Чрезвычайники спасли с верхних этажей пятерых жителей дома, двое из которых с помощью автолестницы. Медицинская помощь людям не понадобилась.

Известно о трех травмированных в результате обстрела, им оказывается медпомощь. Число пострадавших еще уточняется.

На месте произошло возгорание четырех квартир на 5 и 6 этажах на площади 120 кв. Пожар ликвидировали. Спасатели производят проливку и разбор разрушенных конструкций.

Психологи ГСЧС оказали помощь 10 людям.

На месте работают все экстренные службы.

Напомним, утром 16 декабря российские войска атаковали Запорожье ударным беспилотником. В результате попадания дрона типа Shahed возник пожар в многоэтажном доме. Ранее сообщалось о двух пострадавших.