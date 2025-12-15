Україна закупила інноваційний препарат для лікування пацієнтів із меланомою

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомили в Міністерстві охорни здоров'я, передає RegioNews.

Йдеться про пембролізумаб (торгова назва – Кітруда). Препарат закуповуватимуть для лікування пацієнтів з нерезектабельною або метастатичною меланомою.

Перші поставки очікуються наприкінці червня 2026 року.

Пембролізумаб є одним із ключових препаратів сучасної онкоімунології. Він активує імунну систему пацієнта, допомагаючи їй розпізнавати та знищувати злоякісні клітини.

Особливо результативним пембролізумаб є у лікуванні пізніх (III–IV) стадій меланоми. На цих етапах захворювання пухлина часто не підлягає хірургічному видаленню, а основою терапії стають імунотерапія або таргетне лікування, які дозволяють стримувати прогресування хвороби.

Що відомо про меланому

Одне з найбільш небезпечних захворювань серед усіх ракових захворювань шкіри, оскільки розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи.

За останні 50 років захворюваність на меланому зросла на 600%. За даними ВООЗ, щорічно в світі від меланоми помирає майже 48 тисяч осіб.

Меланома найчастіше з'являється у віці 30-50 років. Хоча може виникнути в будь-якому віці, дещо частіше її діагностують у жінок.

Серед основних симптомів меланоми:

поява нових або зміна наявних родимок,

асиметрія,

нерівні краї,

неоднорідне забарвлення,

швидке зростання утворення,

свербіж, біль чи кровоточивість.

На пізніх стадіях можливі загальна слабкість, больовий синдром та ураження внутрішніх органів унаслідок метастазування.