Україна закупила інноваційний препарат для лікування пацієнтів із меланомою
Медичні закупівлі України уклали трирічний договір із американською фармацевтичною компанією на постачання інноваційного лікарського засобу
Про це повідомили в Міністерстві охорни здоров'я, передає RegioNews.
Йдеться про пембролізумаб (торгова назва – Кітруда). Препарат закуповуватимуть для лікування пацієнтів з нерезектабельною або метастатичною меланомою.
Перші поставки очікуються наприкінці червня 2026 року.
Пембролізумаб є одним із ключових препаратів сучасної онкоімунології. Він активує імунну систему пацієнта, допомагаючи їй розпізнавати та знищувати злоякісні клітини.
Особливо результативним пембролізумаб є у лікуванні пізніх (III–IV) стадій меланоми. На цих етапах захворювання пухлина часто не підлягає хірургічному видаленню, а основою терапії стають імунотерапія або таргетне лікування, які дозволяють стримувати прогресування хвороби.
Що відомо про меланому
Одне з найбільш небезпечних захворювань серед усіх ракових захворювань шкіри, оскільки розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи.
За останні 50 років захворюваність на меланому зросла на 600%. За даними ВООЗ, щорічно в світі від меланоми помирає майже 48 тисяч осіб.
Меланома найчастіше з'являється у віці 30-50 років. Хоча може виникнути в будь-якому віці, дещо частіше її діагностують у жінок.
Серед основних симптомів меланоми:
- поява нових або зміна наявних родимок,
- асиметрія,
- нерівні краї,
- неоднорідне забарвлення,
- швидке зростання утворення,
- свербіж, біль чи кровоточивість.
На пізніх стадіях можливі загальна слабкість, больовий синдром та ураження внутрішніх органів унаслідок метастазування.