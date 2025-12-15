17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 13:37

Україна закупила інноваційний препарат для лікування пацієнтів із меланомою

15 грудня 2025, 13:37
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Медичні закупівлі України уклали трирічний договір із американською фармацевтичною компанією на постачання інноваційного лікарського засобу

Про це повідомили в Міністерстві охорни здоров'я, передає RegioNews.

Йдеться про пембролізумаб (торгова назва – Кітруда). Препарат закуповуватимуть для лікування пацієнтів з нерезектабельною або метастатичною меланомою.

Перші поставки очікуються наприкінці червня 2026 року.

Пембролізумаб є одним із ключових препаратів сучасної онкоімунології. Він активує імунну систему пацієнта, допомагаючи їй розпізнавати та знищувати злоякісні клітини.

Особливо результативним пембролізумаб є у лікуванні пізніх (III–IV) стадій меланоми. На цих етапах захворювання пухлина часто не підлягає хірургічному видаленню, а основою терапії стають імунотерапія або таргетне лікування, які дозволяють стримувати прогресування хвороби.

Що відомо про меланому

Одне з найбільш небезпечних захворювань серед усіх ракових захворювань шкіри, оскільки розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи.

За останні 50 років захворюваність на меланому зросла на 600%. За даними ВООЗ, щорічно в світі від меланоми помирає майже 48 тисяч осіб.

Меланома найчастіше з'являється у віці 30-50 років. Хоча може виникнути в будь-якому віці, дещо частіше її діагностують у жінок.

Серед основних симптомів меланоми:

  • поява нових або зміна наявних родимок,
  • асиметрія,
  • нерівні краї,
  • неоднорідне забарвлення,
  • швидке зростання утворення,
  • свербіж, біль чи кровоточивість.

На пізніх стадіях можливі загальна слабкість, больовий синдром та ураження внутрішніх органів унаслідок метастазування.

