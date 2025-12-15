11:22  15 грудня
15 грудня 2025, 12:46

Виведення українських військ з Донбасу – "червона лінія" для Києва у переговорах зі США

15 грудня 2025, 12:46
Фото: ОП
Виведення ЗСУ із Донецької та Луганської областей є ключовою "червоною лінією" для України у переговорах зі США

Про це пише Bild, передає RegioNews.

За даними видання, під час переговорів із американською делегацією Україна була готова обговорювати болючі компроміси, зокрема відмову від вступу до НАТО та проведення виборів у стислі строки, проте є лінія, яку Зеленський не готовий переступити.

"Ключова суперечка – територіальна. В одному з пунктів плану йдеться про те, що Крим, Луганська та Донецька області "де-факто визнаються російськими", а лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях заморожуються", – йдеться у матеріалі.

Bild пише, що Зеленський нібито готовий заморозити фронт і таким чином де-факто поступитися Росії окупованими територіями, хоч і лише "тимчасово", але категорично заперечує одностороннє відведення сил.

Водночас США запропонували компроміс: відхід ЗСУ з приблизно з 5600 квадратних кілометрів території Донеччини, й ця територія стає "демілітаризованою економічною зоною" без входу російських військ. Москва відразу підтримала ідею з тим застереженням, що туди зайде лише Росгвардія, а не регулярна армія.

"Ми цього не приймемо. Це буде рівносильно капітуляції української армії", – сказав у розмові з BILD один із високопосадовців.

У відповідь Київ висунув свою пропозицію.

"Якщо українські війська відступають, скажімо, на п'ять-десять кілометрів, чому російські війська не повинні також відступити на таку саму відстань углиб окупованих територій?", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 14 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Берліні зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером для обговорення мирного плану для завершення війни з Росією.

