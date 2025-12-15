Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Польща працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29, які планують списати з балансу польської армії до кінця грудня

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає RegioNews із посиланням на RMF24.

За словами Томчика, йдеться про 6-8 МіГів з 14 наявних у Польщі. Передача цих винищувачів не вплине на обороноздатність країни, а натомість Польща отримає українські безпілотні технології.

"Ці літаки залишають польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або зданими на металобрухт, або ж вони можуть опинитися в Україні та допомогти знищити наших ворогів. На мою думку, ситуація видається досить очевидною", – сказав Томчик.

Водночас рішення щодо передачі винищувачів досі не ухвалили. Це питання буде серед тих, які обговорюватимуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави 19 грудня.

Нагадаємо, раніше уряди Австралії та Нової Зеландії ухвалили рішення про додаткову військову підтримку України загальною на суму понад 70 мільйонів доларів.