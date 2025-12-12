09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
07:55  12 грудня
У Полтаві син напав на матір із сокирою – йому повідомлено про підозру
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 10:30

Врожай різко падає: USDA знизило прогноз для українського соняшника

12 грудня 2025, 10:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Міністерство сільського господарства США (USDA) змінило прогноз щодо врожаю соняшника в Україні. Тепер показник став меншим


Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

На думку експертів USDA, а Україні врожай соняшника буде близько 10,5 млн т. ВР на 1,5 млн т менше, якщо порівнювати з попереднім прогнозом. При цьому врожай минулого року склав 13 млн т.

Виробництво соняшникового шроту оцінили в 4,3 млн т. Водночас світова оцінка зросла до 690,26 млн т завдяки ріпаку в Канаді та Австралії. Завдяки цьому компенсували зниження виробництва насіння соняшнику в Україні та РФ.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
урожай аграрії
Врожай різко скоротився: USDA раптово змінив прогноз для української кукурудзи
11 грудня 2025, 09:30
Розмінування в Україні: фермерам повернули понад 10 тисяч гектарів земель
08 грудня 2025, 23:50
Ціни на сировину б'ють рекорди: в Україні буде менше ягід взимку
08 грудня 2025, 21:30
Всі новини »
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Загибель 19-річної дівчини у Миколаєві: її насильно утримували в квартирі
12 грудня 2025, 10:34
Відчутний, але безпечний: на Тернопільщині стався землетрус
12 грудня 2025, 10:16
У Литві затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів
12 грудня 2025, 09:58
На Львівщині автомобіль на смерть збив жінку
12 грудня 2025, 09:56
Запорізька АЕС пережила 11-й блекаут під час російської окупації
12 грудня 2025, 09:44
РФ атакувала Україну 80 безпілотниками: скільки цілей вдалось збити
12 грудня 2025, 09:40
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
12 грудня 2025, 09:26
Нічна атака на Одесу: пошкоджений енергооб'єкт, спалахнули пожежі
12 грудня 2025, 09:12
Нема ким і нема чим: цифри проти емоцій у війні
12 грудня 2025, 09:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »