Врожай різко падає: USDA знизило прогноз для українського соняшника

Ілюстративне фото

Міністерство сільського господарства США (USDA) змінило прогноз щодо врожаю соняшника в Україні. Тепер показник став меншим



Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

На думку експертів USDA, а Україні врожай соняшника буде близько 10,5 млн т. ВР на 1,5 млн т менше, якщо порівнювати з попереднім прогнозом. При цьому врожай минулого року склав 13 млн т.

Виробництво соняшникового шроту оцінили в 4,3 млн т. Водночас світова оцінка зросла до 690,26 млн т завдяки ріпаку в Канаді та Австралії. Завдяки цьому компенсували зниження виробництва насіння соняшнику в Україні та РФ.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).