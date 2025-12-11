17:04  11 грудня
Завтра в Україні очікується дощ з мокрим снігом і до +10 градусів
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2025, 21:40

Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили про обмеження на 12 грудня

11 грудня 2025, 21:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на п'ятницю, 12 грудня. В Україні знову діятимуть графіки відключення

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Зазначається, що графіки погодинних відключень та обмеження потужності (для промисловості) будуть запроваджені у всіх областях України. Причиною є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають енергетики.

Нагадаємо, раніше пояснювали, що світла у людей буде більше, але відключатимуть навіть критичні об'єкти. Цю інформацію підтвердило авторитетне джерело у Кабміні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрэнерго електроенергія відключення світла
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Напав і "забув про це": у Запоріжжі чоловік вдарив знайому ножем
11 грудня 2025, 21:55
38-річна Санта Дімопулос вперше прокоментувала причину розлучення з чоловіком після 11 років шлюбу
11 грудня 2025, 21:08
Вмовила співмешканка: на Житомирщині військовий зробив підпал на залізниці
11 грудня 2025, 20:55
На Дніпропетровщині водія затисло у ДТП: рятувальники терміново деблокували 39-річного чоловіка
11 грудня 2025, 20:52
Після СЗЧ можна буде перейти лише у пріоритетні підрозділи
11 грудня 2025, 20:39
У Києві вибухи забрали життя нацгвардійця, поранено ще 4 людей
11 грудня 2025, 20:10
В Одесі ексбранця після оборони Маріуполя побили та намагалися мобілізувати
11 грудня 2025, 19:42
На Житомирщині чоловік переказав шахраям майже 7 тис. грн передоплати на квиток за кордон
11 грудня 2025, 19:15
Росіяни обстріляли Нікопольщину 30 разів: постраждала 70-річна жінка
11 грудня 2025, 18:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »