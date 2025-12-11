Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили про обмеження на 12 грудня

Ілюстративне фото

В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на п'ятницю, 12 грудня. В Україні знову діятимуть графіки відключення

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Зазначається, що графіки погодинних відключень та обмеження потужності (для промисловості) будуть запроваджені у всіх областях України. Причиною є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають енергетики.

Нагадаємо, раніше пояснювали, що світла у людей буде більше, але відключатимуть навіть критичні об'єкти. Цю інформацію підтвердило авторитетне джерело у Кабміні.