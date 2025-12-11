В Україні спростили оформлення ДТП: все через "Дію", без страхової та паперів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та заповнення будь-яких паперових документів – одразу на місці події.

Застосунок автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страховку. Це дозволить уникнути помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах.

Водіям достатньо буде зробити кілька фото, погодити дані з іншими учасниками ДТП та підписати документ за допомогою Дія.Підпису.

Статус розгляду можна буде відстежувати прямо в застосунку, без поїздок до страхової компанії та додаткових звернень. Новий сервіс має прискорити врегулювання ДТП та зменшити навантаження на поліцію, наголосила Свириденко.

