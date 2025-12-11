В Україні спростили оформлення ДТП: все через "Дію", без страхової та паперів
Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запускати повний цикл оформлення європротоколу через застосунок "Дія"
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.
Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та заповнення будь-яких паперових документів – одразу на місці події.
Застосунок автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страховку. Це дозволить уникнути помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах.
Водіям достатньо буде зробити кілька фото, погодити дані з іншими учасниками ДТП та підписати документ за допомогою Дія.Підпису.
Статус розгляду можна буде відстежувати прямо в застосунку, без поїздок до страхової компанії та додаткових звернень. Новий сервіс має прискорити врегулювання ДТП та зменшити навантаження на поліцію, наголосила Свириденко.
Нагадаємо, Кабмін оновив порядок оформлення військово-облікових документів, перевівши їх у цифровий формат. Відтепер основним документом для призовників, військовозобов'язаних та резервістів є електронний Резерв ID, який можна отримати безпосередньо через застосунок Резерв+.