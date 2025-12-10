Бійця "Азову" Валерія Єремєєва, який потрапив у російський полон під час оборони Маріуполя, засудили до 22 років колонії суворого режиму

Окупаційний суд у Маріуполі оголосив вирок воїну полку "Азов" Валерію Єремєєву, який перебуває в російському полоні з весни 2022 року

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає RegioNews.

Захисника засудили до 22 років ув’язнення у колонії суворого режиму за сфабрикованим звинуваченням у "розстрілі мирного жителя". Про це повідомила Маріупольська міська рада.

У міськраді наголошують, що псевдосуд вкотре виніс вирок за вигаданий злочин. За версією російського слідчого комітету, український військовий нібито застрелив цивільного в автомобілі, вважаючи, що той має "проросійські погляди".

Водночас жодної незалежної експертизи чи участі адвокатів, не пов’язаних з окупаційною владою, не було. Доказової бази, яка могла б підтвердити обвинувачення, також не представлено.

У Маріупольській міськраді підкреслюють, що всі подібні вироки російські окупанти використовують для дискредитації українських оборонців та перекручування правди про руйнування Маріуполя.

Українська влада та міжнародні правозахисники неодноразово заявляли, що такі процеси не є легітимними та порушують міжнародне право.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України зірвали наступальну операцію російських військ на Суми. Крім того, він зазначив, що українські військові продовжують активно протистояти штурмовим діям росіян у Донецькій та Запорізькій областях.