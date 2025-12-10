10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
08:21  10 грудня
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 12:45

У Європі зростає попит на українські яйця: чому так відбувається

10 грудня 2025, 12:45
Ілюстративне фото
Експорт українських яєць зростає. Особливо це стосується країн Європейського союзу

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

Генеральна директорка ТОВ "Ясенсвіт" Юлія Фльорова зазначила, що основна причина полягає в конкурентних цінах. Україна має власну сированну базу, десь дешевші складові собівартості.

"Фактично наша собівартість дешевша, ніж у країнах ЄС", - пояснила експертка.

При цьому вона додала, що у 2025 році українська логістика стала кращою, якщо порівнювати з минулими роками. Особливо завдяки залізничному й автомобільному сполученню.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

