Відключення світла по всій Україні: в Укренерго назвали графіки на 9 грудня

Ілюстративне фото

В Україні у вівторок, 9 грудня, продовжуються обмеження електроенергії. Причиною є наслідки російських ударів

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Згідно з повідомленням енергетиків, час і обсяг обмежень 9 грудня будуть такими:

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 (обсягом від 2 до 4 черг);

Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 (для промислових споживачів).

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають енергетики.

Нагадаємо, наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Це пов’язано із ­ відновленням енергетичної інфраструктури.