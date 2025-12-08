Коломойський обіцяв сьогодні зробити гучні заяви для журналістів, але не доїхав до суду

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Відомий український бізнесмен Ігор Коломойський не зміг доїхати до зали суду із СІЗО через нібито зламаний транспорт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Напередодні Коломойський запросив представників українських та іноземних медіа, а також представників громадськості на найближчі два засідання, які мали відбутися 8 та 9 грудня.

Зазначалося, що він начебто володіє інформацією про корупцію президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Також він був готовий розповісти про подробиці Міндічгейту.

Поки що судове засідання перенесли на 11 грудня.

Нагадаємо, колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський перебуває в СІЗО з 2023 року. Тоді йому призначили запобіжний захід через підозру у шахрайстві та відмиванні коштів.

Уже 6 травня 2025 року йому продовжили запобіжний захід в справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. За даними слідства, Коломойсьий з мотивів особистої помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Крім того, адвокати бізнесмена неодноразово клопотали про зміну запобіжного заходу. 29 серпня судом було скасовано запобіжний захід по одній зі справ. Йдеться про заставу у розмірі 1,877 мільярда гривень. Проте бізнесмен залишився в СІЗО, оскільки є запобіжний захід по іншій справі.