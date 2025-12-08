Олена Шуляк: Держава збільшує фінансування на модернізацію лікарень і підтримку лікарів

Фото: з особистого архіву

Одним із ключових напрямів державного бюджету на медицину стає розвиток та оновлення медичної інфраструктури. У 2026 році держава планує профінансувати публічні інвестиційні проєкти на 10,5 млрд грн

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк, передає RegioNews.

За її словами, разом із коштами міжнародної підтримки від групи Світового банку загальний обсяг інвестицій може сягнути 19,1 млрд грн. Ці ресурси підуть як на завершення раніше розпочатих проєктів, так і на старт нових, а також на закупівлю сучасного обладнання для лікарень.

Олена Шуляк розповіла, що на наступний рік уряд заклав рекордний бюджет на медицину – видатки складають 258,6 млрд грн, що на 38,8 млрд грн більше рівня поточного року. Основна частина коштів – 191,6 млрд грн, (на 16,1 млрд більше, ніж у 2025-му) – піде на підтримку Програми медичних гарантій, яка вже кілька років забезпечує українцям безоплатні медичні послуги в закладах, що мають контракт із Нацслужбою здоров’я. У межах цієї суми 8,7 млрд грн планується спрямувати на відшкодування вартості ліків за програмою "Доступні ліки".

Очільниця "Слуги Народу" розповіла, що в центрі уваги залишається первинна медицина. 41,0 млрд грн заплановано на підвищення до 35 тис. грн заробітних плат сімейних лікарів та лікарів екстреної допомоги. Крім того, на підтримку молодих лікарів у 2026 році передбачено 150 млн грн. Зокрема, лікарі, які завершать інтернатуру і працюватимуть у сільській місцевості або прифронтових районах, отримають від держави одноразову виплату в розмірі 200 000 грн. Також кошти передбачено для забезпечення медиків в сільській місцевості службовим житлом.

Політикиня наголосила, що головною новацією стане нова програма профілактики – безоплатні комплексні скринінги здоров’я для людей віком від 40 років. В бюджеті на цю програму закладено 10 млрд грн.

У партії "Слуга Народу" додали, що для централізованих закупівель ліків та медичних виробів у бюджеті закладено 15,2 млрд грн. Основна увага приділяється забезпеченню препаратами за критично важливими напрямами, включно з лікуванням онкології, серцево-судинних хвороб, проведенням щеплень тощо.

Крім того, держава продовжує розширювати доступ пацієнтів до інноваційних медикаментів через механізм договорів керованого доступу. Окремим рішенням передбачено закупівлю стентів, що дасть можливість пацієнтам із хронічними серцево-судинними захворюваннями проходити планове стентування коронарних судин безоплатно.

В партії "Слуга Народу" зазначили, що в бюджеті також закладено субвенцію місцевим бюджетам у розмірі 1,1 млрд грн. Ці кошти спрямують на покриття поточних витрат медичних установ, зокрема закладів служби крові, а також на забезпечення дітей із рідкісними захворюваннями спеціальними лікувальними продуктами.

"Під час війни система охорони здоров’я має бути стійкою та сучасною. Саме тому держава інвестує в лікування, реабілітацію та розвиток медичних закладів по всій країні. Наше завдання – зробити медичну допомогу доступною для всіх. Бюджет-2026 демонструє, що держава тримає цей курс послідовно та відповідально", – вважає очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

