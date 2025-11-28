11:51  28 ноября
28 ноября 2025, 12:26

Национальный роуминг будет работать и после войны – нардеп Елена Шуляк

28 ноября 2025, 12:26
Фото: из личного архива
Стало известно, будет ли работать нацроуминг после военного положения

Услуга национального роуминга будет работать и после завершения военного положения. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал соответствующий законопроект, разработанный и поданный Минцифрой и парламентским комитетом по цифровой трансформации.

"Государство усовершенствовало механизм национального роуминга. Отныне он будет работать и после завершения войны. Мобильные операторы и дальше смогут подстраховывать друг друга, что позволит украинцам оставаться на связи во время длительных отключений электроэнергии или других кризисных ситуаций, что чрезвычайно важно для наших регионов и громад. Партия "Слуга Народа" и наши депутаты поддержали соответствующий законопроект и будут поддерживать впредь все подобные инициативы, направленные на улучшение мобильного интернета и связи, и присоединяться к их разработке", – прокомментировала глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

Национальный роуминг, напоминают в политической силе, государство ввело в начале полномасштабной войны. Эта услуга дает возможность пользоваться сетью других операторов, если своя недоступна – то есть переключаться между Kyivstar, Vodafone и lifecell без смены SIM-карт и тарифов.

Запуск такого механизма, акцентируют в "Слуге Народа", стал эффективным инструментом, который обеспечивает связь миллионам украинцев во время затяжных блэкаутов, вызванных российскими ударами по энергетической инфраструктуре.

Чтобы воспользоваться услугой нацроуминга, необходимо сделать такие шаги на мобильном телефоне.

1. Отключите автоматический выбор сети:

  • на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключения) – Оператор;
  • на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

2. Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

3. Если подключиться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть.

4. Проверьте, можно ли позвонить/отправить SMS.

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", на днях стартовала программа "Зимней поддержки". В ее рамках, так же, как и в прошлом году, каждый украинец, взрослый или ребенок, может получить 1000 грн. Оформить заявку можно двумя способами: онлайн через приложение "Дия" или в отделении "Укрпочты".

Украина мобильная связь роуминг Елена Шуляк украинцы блэкаут Слуга народа
