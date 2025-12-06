Українські АЕС скоротили виробництво електроенергії через російські атаки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, це вже восьмий від початку 2025 року масований удар РФ по енергетиці України. На жаль, є руйнування і певні проблеми з енергозабезпеченням споживачів.

Він завив, що через ворожі атаки українські АЕС вимушено скоротили генерацію.

"Ми були змушені трохи знизити виробництво на атомних станціях, але процес відновлюється. Ми сподіваємося, що через певний час атомна енергетика повернеться повністю", – зазначив Замулко.

Як повідомлялось, в Україні після нічної атаки РФ застосували аварійні відключення світла. В Укренерго додали, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.