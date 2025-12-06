18:31  06 грудня
Завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
15:08  06 грудня
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
10:46  06 грудня
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
06 грудня 2025, 17:36

Українські АЕС скоротили виробництво електроенергії через російські атаки

06 грудня 2025, 17:36
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок масованої атаки РФ на об'єкти енергетики України атомні електростанції вимушено скоротили генерацію

Як передає RegioNews, про це в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, це вже восьмий від початку 2025 року масований удар РФ по енергетиці України. На жаль, є руйнування і певні проблеми з енергозабезпеченням споживачів.

Він завив, що через ворожі атаки українські АЕС вимушено скоротили генерацію.

"Ми були змушені трохи знизити виробництво на атомних станціях, але процес відновлюється. Ми сподіваємося, що через певний час атомна енергетика повернеться повністю", – зазначив Замулко.

Як повідомлялось, в Україні після нічної атаки РФ застосували аварійні відключення світла. В Укренерго додали, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Уночі Сили оборони знешкодили 615 із 704 повітряних цілей
06 грудня 2025, 10:19
Ворог завдав масованого удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії
06 грудня 2025, 09:50
Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
06 грудня 2025, 07:42
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
