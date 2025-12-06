10:46  06 грудня
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
07:42  06 грудня
Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
20:53  05 грудня
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
UA | RU
UA | RU
06 грудня 2025, 09:50

Ворог завдав масованого удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії

06 грудня 2025, 09:50
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Телеграм-канал Міністерства енергетики України.

РФ атакувала об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додали, що в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Як повідомлялось, Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку. Деякі потяги сьогодні не вийдуть на лінії, а інші курсуватимуть за альтернативними маршрутами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Міненерго атака РФ електрогенерація енергетика
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
05 грудня 2025, 14:55
Атаки по енергетиці України: знеструмлені споживачі в чотирьох областях
05 грудня 2025, 09:59
У Херсоні через атаки РФ зупинили ТЕЦ: без тепла понад 40 тисяч абонентів
04 грудня 2025, 11:56
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Корупційний скандал із депутаткою Скороход може бути прелюдією до нової розвінчальної глави про РНБО
06 грудня 2025, 11:48
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
06 грудня 2025, 10:46
Уночі Сили оборони знешкодили 615 із 704 повітряних цілей
06 грудня 2025, 10:19
Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
06 грудня 2025, 07:42
На Київщині побили 15-річну дівчинку
05 грудня 2025, 22:30
Сів п'яним за кермо: на Волині водія судили за ДТП, в якому загинув пасажир
05 грудня 2025, 22:10
Убив та закопав на городі: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив знайомого
05 грудня 2025, 21:40
Люди не хочуть гинути за Міндіча. Ігнорування причин призведе до ще страшніших наслідків
05 грудня 2025, 21:25
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 6 грудня
05 грудня 2025, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »