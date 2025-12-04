Фото: ілюстративне

Продакшн ухвалив рішення змінити юридичну модель роботи та сконцентрувати виробництво контенту в новій компанії без участі одного зі співвласників

Про це йдеться в відоповіді пресслужби "Кварталу 95" на інформаційний запит "Детектору медіа", передає RegioNews.

Учасники студії "Квартал 95" оголосили про створення окремої юридичної особи для подальшої виробничої діяльності. Йдеться про ТОВ "Квартал ЮА", яке зареєстрували 11 листопада 2025 року. Саме через цю компанію студія планує виготовляти весь новий аудіовізуальний контент.

У пресслужбі студії пояснили, що рішення про запуск нової компанії ухвалили творчі та управлінські члени команди, які працюють над проєктами "Кварталу 95" з перших років існування. При цьому бізнесмен Тимур Міндіч, який є співвласником ТОВ "Квартал 95" і фігурує в антикорупційному розслідуванні, не входить до складу засновників нової структури та не має до неї жодного стосунку.

Згідно з даними державного реєстру, найбільша частка у ТОВ "Квартал ЮА" належить Сергію Шефіру – 54,5%. Інші частки розподілені між Іриною Пікаловою, Сергієм Казаніним, Євгеном Кошовим, Юрієм Краповим, Романом Маровим та Олександром Пікаловим. Директоркою компанії призначено Ірину Пікалову, а розмір статутного капіталу становить 1 мільйон гривень.

У студії наголошують, що створення нової компанії не вплине на творчу роботу колективу. Представники "Кварталу 95" також підкреслюють, що персональні санкції проти Тимура Міндіча стосуються виключно фізичної особи й не пов’язані з діяльністю продакшну. Водночас ТОВ "Квартал 95" продовжує функціонувати відповідно до вимог чинного законодавства України.

Нагадаємо, у 16-й серії другого сезону серіалу "Слуга народу" з'явився епізод, який сьогодні багато хто називає дивовижним передбаченням: колишній прем'єр-міністр Юрій Чуйко намагається втекти з України до Ізраїлю саме під прізвищем Міндіч.

Нагадаємо, 1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання під вартою. Наступним кроком правоохоронних органів, ймовірно, стане оголошення його у міжнародний розшук.

Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.