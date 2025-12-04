Відома українська спортсменка заявила, що отримала російське громадянство

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Стрибунка у воду Софія Лискун, яка виступала за збірну України на двох останніх Олімпіадах, заявила, що отримала російський паспорт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

За словами спортсменки, тепер вона проживає у Москві та планує виступати за російську збірну, але спершу їй потрібно виступити на чемпіонаті РФ.

Спортсменка припустила, що після завершення кар’єри вона "знайде чим зайнятися", згадавши, що в Україні працювала дитячим тренером.

Нагадаємо, 23-річна спортсменка народилася у Луганську. Після 2014 року переїхала до Києва. На Юнацьких Олімпійських іграх-2018 у Буенос-Айресі вона виборола срібло у 10-метровій вишці та бронзу в змішаних командних змаганнях. Лискун також представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо у 2021-му та в Парижі 2024-го.

