В Україні змінились ціни на цибулю: скільки тепер платити за кілограм

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

В Україні попит на цибулю спав, при цьому пропозиція висока. В результаті це вплинуло на ціни. Станом на 3 грудня українські фермери продають цибулю в діапазоні 3-8 гривень за кілограм. Це на 22% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем.

"Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю суттєво постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, від фермерів нині неодноразово надходять повідомлення про зниження відпускних цін. Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін", - пояснили аналітики.

