Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
В Україні змінились ціни на цибулю: скільки тепер платити за кілограм

04 грудня 2025, 11:30
В Україні продовжують змінюватися ціни на цибулю. Виробники повідомили про помітне послаблення попиту

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

В Україні попит на цибулю спав, при цьому пропозиція висока. В результаті це вплинуло на ціни. Станом на 3 грудня українські фермери продають цибулю в діапазоні 3-8 гривень за кілограм. Це на 22% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем.

"Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю суттєво постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, від фермерів нині неодноразово надходять повідомлення про зниження відпускних цін. Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін", - пояснили аналітики.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

