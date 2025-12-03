13:58  03 грудня
03 грудня 2025, 13:25

У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ

03 грудня 2025, 13:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні наразі не реєструють епідемії гострих респіраторних інфекцій, попри наявність окремих госпіталізацій та локальних підпорогових перевищень у кількох регіонах

Про це інформує "Укрінформ" із посиланням на начальника відділу МОЗ Олександра Заіку, передає RegioNews.

"Госпіталізації є, але вони незначні. І ми точно можемо говорити, що епідемії ми не реєструємо, перевищення епідпорогового показника не фіксуємо. Є локальні низькі рівні епідпорогових перевищень у деяких регіонах, але це прогнозовано, оскільки регіони здатні вживати відповідних заходів і надавати медичну допомогу у разі потреби", – зазначив Заіка.

Він додав, що погодні умови, зокрема сирість і незначне похолодання, сприяють розповсюдженню вірусних інфекцій, тож громадян закликають уникати місць скупчення людей.

Заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Олексій Даниленко уточнив, що пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.

"Потім настане поступове зниження з настанням весни. Тому критичної ситуації зараз немає", – підкреслив Даниленко.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

