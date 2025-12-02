В Киево-Печерской лавре представили уникальный бюст Ивана Мазепы

2 декабря 2025 года в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" состоялось открытие бронзового бюста Ивана Мазепы, приуроченное ко Дню Всеукраинского референдума 1991 года, когда украинцы проголосовали за независимость

Об этом сообщает Суспільне Культура, передает RegioNews.

Это культурное мероприятие стало важным этапом в восстановлении исторической памяти и чествования значимых фигур в истории Украины.

Уникальность бюста

Материал: Бюст изготовлен из бронзы, а прототипом для него стала прижизненная гравюра Мартина Бернигерота, передающая реалистичные черты гетмана.

Постамент: Для основы скульптуры использован гранитный цоколь, оставшийся после разрушения Успенского собора в 1941 году, а также части резного иконостаса этого храма. Это символично, поскольку именно на этот собор Иван Мазепа вместе с матерью Марией Магдалиной совершили щедрые пожертвования.

Участие в культурном проекте

Бюст стал частью выставки "Мазепа. Стратегия европейской Украины", которая проходит в 4-м корпусе Киево-Печерской лавры. На выставке представлены документы, произведения искусства, старинные предметы быта, драгоценности, оружие и старопечатные издания, отражающие историю Украины конца XVII — начала XVIII века.

Иван Мазепа – историческая фигура

Иван Мазепа был выдающимся украинским политическим и военным деятелем, гетманом Войска Запорожского в период с 1687 по 1709 год. Он оставил значительный след в истории, выступая за национальные интересы Украины, в частности, в период Северной войны.

Однако, после того, как он в 1708 году изменил свою лояльность и поддержал шведов в борьбе против России, Мазепа был отлучен от церкви и на долгие века стал символом сопротивления. Российский царь Петр I приказал уничтожить его столицу Батурин и наложил анафему на Мазепу, сохранявшуюся до начала XXI века.

Признание Мазепы

Несмотря на анафему, Мазепу начали восстанавливать в Украине и за границей. В 2018 году Вселенский патриархат заявил, что не признает наложенную Русской церковью анафему. И даже в 2023 году, в Киево-Печерской Лавре была проведена панихида по гетману, впервые за всю историю этого монастыря.

Это бюст Ивана Мазепы — не только памятник, но и важный символ восстановления исторической правды и чествования одной из важнейших фигур в истории украинской государственности.